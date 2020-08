Der frühere St.Galler Regierungsrat Martin Gehrer spricht diese Woche am «Stammtisch» von TVO über seine Coronavirus-Erkrankung – und darüber, was er von der Maskenpflicht in Läden hält.

Seit dem heutigen Donnerstag gilt im Kanton Zürich eine Maskenpflicht in Geschäften. Dies, nachdem Basel-Stadt die Massnahme als erster Deutschschweizer Kanton eingeführt hatte. TVO-Moderator Dominic Ledergerber diskutiert in der Sendung «Stammtisch» mit Martin Gehrer, 2008 bis 2016 Regierungsrat des Kantons St.Gallen, und Kim Lemmenmeier, Sängerin der St.Galler Band «We Are Ava», über das Thema. «Froh, gibt es noch keine Maskenpflicht in Läden» Martin Gehrer findet nicht, dass die Ostschweizer Kantone nun gleich nachziehen müssen. Die Gefährdungslagen würden sich von Kanton zu Kanton unterscheiden. «Ich bin froh, gilt die Regel bei uns noch nicht.» Kim Lemmenmeier nimmt eine Maskenpflicht – etwa in Ausgehlokalen – gerne in Kauf, wenn dadurch vermehrt kulturelle Veranstaltungen möglich sind. Der frühere CVP-Regierungsrat Gehrer erkrankte im April selber am Coronavirus, ebenso wie seine Ehefrau. «Ich hatte Glück und hatte Corona nur moderat.» Er und seine Frau hätten das Spital nicht aufsuchen müssen. «Man darf es aber nicht unterschätzen. Die Auswirkungen sind bei allen anders.» Teil einer Studie Gehrer macht nun bei einer Studie des kantonalen Labors mit, bei der unter anderem die Antikörper untersucht werden. Jede Woche erhält er eine Analyse der Werte. «Bei meiner Frau ist der Antikörper-Wert erstaunlicherweise höher als bei mir, obwohl ich stärkere Symptome zeigte.» Den ganzen «Stammtisch» gibt's oben zum Nachschauen. Neben der Maskenpflicht diskutieren Dominic Ledergerber und seine Gäste über den Auspark-Fail in St.Gallen, das geforderte Überholverbot im Baustellenbereich und das Reiseunternehmen Globetrotter, bei dem die Mitarbeitenden selbst entscheiden müssen, wer entlassen werden soll. (red.)