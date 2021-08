Virginie Masserey vom Bundesamt für Gesundheit BAG sagte am Point de Presse vom Dienstag, dass die Zahlen der neuen Corona-Fälle und Hospitalisationen stabil sind. Die Belegung der Intensivbetten steige aber weiter an. «Derzeit sind 264 Betten belegt.» Über 90 Prozent der Corona-Erkrankten im Spital und auf Intensivplätzen sind nicht geimpft. Die Spitäler haben aber nicht nur mit Corona-Patienten zu kämpfen. Die steigenden Zahlen haben zur Folge, dass operative Eingriffe verschoben werden müssen. Ausserdem fehlt das Personal.

Die Schweiz steckt mitten in der vierten Corona-Welle. Darunter leiden vor allem die Intensivstationen der Spitäler. Rund 75 Prozent der Intensivbetten sind ausgelastet. Es sind vor allem ungeimpfte Menschen hospitalisiert. In den Spitälern mehrerer Kantone liegen viele Patientinnen und Patienten mit schweren Verläufen, unter ihnen auch Reiserückkehrende aus dem Balkan, die nicht geimpft waren.

«Sommerferien haben etwas mit Wiederanstieg der Fälle zu tun»

Die beiden Expertinnen des Bundes raten, dass man sich noch vor den Herbstferien impfen lassen und sich gut über das Reiseziel informieren soll. Denn: «Die Sommerferien haben mit Sicherheit etwas mit dem Wiederanstieg der Fälle zu tun», zeigt sich Masserey überzeugt.

Zur möglichen Ausweitung der Covid-Zertifikatspflicht fragt die Berner Kantonsärztin Nartey: «Ist es in Ordnung, wenn die restlichen Intensiv-Patienten in Konkurrenz zu Covid-Patienten stehen, wenn die Zahlen weiter steigen?» Eine Sorge der Kantone sei, wie stark man was und wen einschränke und wie wirksam eine Ausdehnung des Zertifikats ist. «Ich glaube, dass die Massnahmen, die noch möglich sind, angewendet werden sollten. Und die Zertifikatspflicht ist eine der Massnahmen – sie kann aber nicht alles regeln», so Nartey.