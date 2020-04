Die Vorlesungssäle sind verwaist, die Schweizer Hochschulen liegen im Dornröschenschlaf. Nicht so die Studierenden und die Dozenten. Sie mussten sich den neuen Umständen, welche die Corona-Krise mit sich bringt, anpassen. Studiert sowie doziert wird von zu Hause aus. Und geprüft? Diese Frage ist an den St.Galler Hochschulen noch nicht abschliessend geklärt.

HSG: «Entwicklung der Pandemie entscheidet über Prüfungsanpassung»

An der Universität St.Gallen (HSG) wird die Form einzelner Leistungsnachweise während des Semesters aufgrund der nicht möglichen Präsenz auf dem Campus teilweise angepasst, sagt Marc Meyer, Direktor Studium und Lehre an der HSG: «Schriftliche Prüfungen werden durch bewertete Hausarbeiten, online zu erbringende Präsentationen oder mündliche Prüfungen im Online-Format ersetzt.»

In welchem Rahmen und Umfang die Prüfungen zum Semesterende durchgeführt werden, ist aktuell noch nicht klar. «Die weitere Entwicklung der Pandemie in der Schweiz, die resultierenden behördlichen Vorgaben und, ganz grundsätzlich, der Schutz der Gesundheit aller Beteiligten werden darüber entscheiden, inwieweit und in welcher Art die Rahmenbedingungen für die Prüfungen angepasst werden müssen», sagt Meyer. Die HSG verfolge das Ziel, dass die Studierenden all ihre Kurse absolvieren können. Es bestehe allenfalls die Option, die Prüfungen nach hinten zu verschieben, sollte keine bessere Lösung gefunden werden.

Einzelne Kurse mussten aufgrund des Coronavirus bereits abgesagt werden. Dies, weil sie nicht im Online-Format durchgeführt werden konnten. Für andere Kurse könne sich die Prüfungsform noch ändern, sagt Meyer: «Durch die Anpassung der Prüfungsformate in den durchgeführten Kursen kann es im Einzelfall sein, dass gewisse Prüfungselemente ersetzt oder in einem neuen Prüfungsformat zusammengefasst wurden.»

FHSG: Erlass der Studiengebühr für Sondereinsätze

An der Fachhochschule St.Gallen (FHSG) sollen Prüfungen wie geplant stattfinden. Allerdings sollen die Prüfungsformen der ausserordentlichen Lage entsprechen und beispielsweise digital durchgeführt werden. «Die Kreativität und der Einsatz der Lehrpersonen sind hier bemerkenswert», schreibt die FHSG auf Anfrage von FM1Today. Zudem werde für Studierende, welche zu Sondereinsätzen im Militär oder dem Gesundheitswesen abberufen wurden, verschiedene Varianten angeboten. So könnten diese eine Semesterdispens mit Erlass der Studiengebühr beantragen oder die Prüfungen zu einem zeitnahen Termin nachholen.

Prüfungen aufgrund des Coronavirus komplett ausfallen zu lassen, sei aktuell kein Thema. Auch praktische Prüfungen sollen stattfinden. «Doch es stellt sich die Frage, ab wann die Studierenden wieder die praktische Ausbildung unter Einhaltung von Schutzmassnahmen absolvieren können, um sich auf die Prüfungen vorbereiten zu können.» Die Schule hat diesbezüglich beim Kanton St.Gallen entsprechende Gesuche gestellt. Wo nötig, will die Schule Präsenzprüfungen beantragen, welche unter Einhaltung spezifischer Schutzmassnahmen durchgeführt werden könnten.

PHSG: «Anforderungen werden nicht reduziert»

Auch die pädagogische Hochschule St.Gallen musste sich den Gegebenheiten anpassen. Um Lernfortschritte zu überprüfen, setzt die Schule vor allem auf eine ausgeprägte Feedbackkultur: «Die Dozierenden der PHSG stehen im Austausch mit den Studierenden und haben somit den Auftrag, den Studierenden zeitnah Rückmeldungen zu Aufträgen zu geben, welche derzeit im Distance-Learning-Modus durchgeführt werden», schreibt die PHSG auf Anfrage von FM1Today.

Sollte es für die Studierenden im Sommer nicht möglich sein, die Prüfungen vor Ort abzulegen, müssten auch an der PHSG gewisse Formate teilweise angepasst werden. Die Schule weist auf Artikel 7 der Covid-19-Verordnung des Bundesrats hin, nach welcher in Ausnahmefällen einzelne Prüfungen durchgeführt werden können, wenn die vom Bundesrat festgelegten Präventionsmassnahmen eingehalten werden: «Die PHSG zieht eine solche Möglichkeit vereinzelt in Betracht. Zum heutigen Zeitpunkt können aber noch keine definitiven Aussagen gemacht werden. Die entsprechenden Arbeiten laufen unter Einbezug des Bildungsdepartements.»

Die Leistungsüberprüfungen am Semesterende zu verschieben, ist nicht möglich – zumindest für die Studiengänge Kindergarten- und Primarstufe: «Diese Arbeiten können nicht verschoben werden, da wir sicherstellen, dass unsere Absolventinnen und Absolventen des 6. Semesters im August ihre Stellen antreten können.» In der Prüfungskonzeption werde aber auf die speziellen Umstände Rücksicht genommen: «Die Dozierenden werden den veränderten Rahmenbedingungen angemessene Leistungsnachweise einfordern. Dies bedeutet aber nicht, dass die Anforderungen an die Studierenden reduziert werden.»