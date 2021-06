Mit Expertinnen und Experten, der Bundesregierung und den Landeshauptleuten wurden Lockerungen in zwei Phasen (10. Juni und 1. Juli) fixiert. Die Öffnungen gehen mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen einher. Wichtigster Punkt des Sicherkeitskonzeptes ist in Österreich die Definition von Personen, von denen ein geringes epidemiologisches Risiko ausgeht.

Wie das Bundesministerium schreibt, wird von den drei «G» gesprochen: «geimpft, getestet, genesen» – die «3-G-Regel». Die Verpflichtung zur Vorlage eines Nachweises gilt ab dem 1. Juli für Personen ab zwölf Jahren.



Was ändert sich in der Gastronomie?

Ab dem 10. Juni ist geplant, dass die Gastronomie länger geöffnet haben darf. Die Sperrstunde wird von 22 auf 24 Uhr verlegt. Der bisher gültige Zwei-Meter-Abstand wird auf einen Meter verringert und es dürfen sich drinnen wie auch draussen mehr Leute an einen Tisch setzen. Neu dürfen sich in Innenräumen acht Personen plus Kinder an einem Tisch aufhalten (zuvor waren es vier mit höchstens sechs Kindern gewesen), draussen dürfen nicht mehr nur zehn, sondern bis zu 16 Personen beisammensitzen. Für Mitarbeitende der Gastronomie ist vorgesehen, regelmässige Tests durchzuführen.



Ab dem 1. Juli soll die Sperrstunde ganz aufgehoben werden, ebenso die Abstandsregelungen. An den Tischen gelten dann keine Personenbeschränkungen mehr und die typische Nachtgastronomie soll im Laufe des Sommers stattfinden können.