Seit Anfang März werden im Kanton Graubünden flächendeckend Corona-Massentests durchgeführt. Rund 95 Prozent der Schulen sind bei diesen wöchentlichen Tests dabei. Die Gemeinde Zernez hat sich gemäss 20 Minuten gegen eine Teilnahme entschieden.

«Eine Verschwendung von Steuergeldern»

Der Schulratspräsident Beat Schärer sagt gegenüber 20 Minuten: «Gehen Sie, um sich die Zähne gesund zu erhalten, auch jede Woche zum Zahnarzt in die Kontrolle?» Er zweifelt an den Tests und kritisiert auch die Maskentragpflicht bei Schulkindern: «Dass das Maskentragen nicht wirklich gesund für unsere Kinder ist, da sie zu wenig Sauerstoff bekommen, ist auch ein Fakt, den sich niemand zu sagen getraut.» Deshalb habe der Schulrat beschlossen, sich «der Vernunft» zuzuwenden. Für Beat Schärer sind Tests an Gesunden eine «Verschwendung von Steuergeldern».

Nicht nachvollziehbar

Eine betroffene Mutter äussert sich im Artikel zur Aussage des Schulratspräsidenten. Der Begriff «Corona-Skeptiker» sei hier wohl angebracht. Es gehöre sich nicht, für eine Person aus der Schulkommission, Behauptungen wie etwa jene über Schutzmasken anzustellen. «Nur weil ich für Tests bin, bin ich weder unvernünftig noch dumm.» Für sie ist die Entscheidung des Schulrats nicht nachvollziehbar.

Gemäss Martin Liesch, medizinischer Leiter beim Ärztenetzwerk Graubünden, sei es gerade bei Kindern wichtig, grosszügig zu testen, da diese öfter asymptomatisch sind. «Meiner Meinung nach ist es einem Kind zuzumuten, einmal pro Woche in ein Töpfchen zu spucken.»

(abl)