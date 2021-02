Geringe Impfbereitschaft bei St.Galler Pflegepersonal – Graubünden fehlt Impfstoff

Der erste Meilenstein in der St.Galler Impfkampagne ist erreicht: Alle impfwilligen Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Pflegepersonal in den 120 Betagten- und Pflegeheimen im Kanton haben die erste Impfdosis erhalten. Die Impfbeteiligung bei den Bewohnenden beträgt circa 70 Prozent. Beim Personal allerdings liegt die Beteiligung je nach Institution nur zwischen 10 und 40 Prozent, schreibt der Kanton St.Gallen.

Bisher nur ein Zwischenfall wegen Nebenwirkungen

Die Impfung werde gut vertragen, abgesehen von den bekannten und üblichen Nebenwirkungen wie lokale Reaktionen um die Einstichstelle oder Kopfschmerzen. «In einem Heim kam es zu einem Zwischenfall. Die Person wurde zur Überwachung ins Spital gebracht und konnte dieses einige Stunden später wieder verlassen», heisst es vom Kanton.

In den letzten Tagen seien die Fallzahlen und die Todesfälle in den Alters- und Pflegeheimen merklich zurückgegangen. Der Kanton will die zweite Impfung in den Heimen bis Mitte März abschliessen.

«Graubünden liegt weit hinter dem Impfplan»

Der Kanton Graubünden kämpft indes immer noch mit Lieferverzögerungen des Impfstoffes. 10'000 Personen konnten bisher geimpft werden. «Weil aber lediglich 73 Prozent der ursprünglich bestellten Menge an Impfstoff eingetroffen ist, liegt Graubünden weit hinter dem ursprünglichen Impfplan zurück», schreibt der Kanton Graubünden. Zwar habe der Kanton Graubünden sämtliche ihm durch das Bundesamt für Gesundheit zugestandenen Impfdosen abgerufen und diese bereits verimpft oder verplant, bisher aber statt 31'325 lediglich 23'000 erhalten. Damit können 11'500 Personen zweimal geimpft werden.

In den neun regionalen Impfzentren Graubündens wurden bisher rund 5500 Personen geimpft. Aufgrund der Impfstoffknappheit konnten die Bündner Impfzentren ihre geplanten Kapazitäten aber nicht ausnutzen. In einigen Fällen mussten sogar bereits vergebene Termine wieder verschoben werden.

(red.)