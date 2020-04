Die meisten Hotels mussten aufgrund der Corona-Krise ihren Betrieb vorübergehend einstellen. Der Tourismus liegt gezwungenermassen brach. Ausländische sowie einheimische Feriengäste bleiben aus. Um den Betrieb nicht komplett einzustellen, werden die Hoteliers nun erfinderisch.

Platz für Spitalpersonal und Militär

So auch René Meier, Direktor des Hotels Uzwil. Er macht aus der Not eine Tugend, indem er Ärzten, Mitarbeitenden aus dem Gesundheitswesen und Hilfstruppen wie Militär oder Zivilschutz kostenlose Übernachtungen anbietet. «Auf die Idee sind wir gekommen, als wir gesehen haben, dass das Militär Probleme mit den Platzbedingungen in den Unterkünften hat. In unseren Zimmern können wir rund 60 Personen unterbringen und die Hygienevorschriften können eingehalten werden», sagt René Meier. Spitalpersonal könne mit einem Zimmer im Hotel kostbare Zeit für den Arbeitsweg einsparen oder Risikopatienten zu Hause schützen.