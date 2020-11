«Grippe ist nicht in diesem Ausmass gefährlich»

Das wichtigste in Kürze:

- 18 Patienten auf Intensivstation: Die Intensivstation stösst mit 18 Corona-Patienten am Kantonsspital St.Gallen an seine Kapazitätsgrenze. Es kann weitere Einschränkungen bei nicht dringenden Operationen geben.

- Corona-Patienten bleiben häufig zwei Wochen oder länger auf der Intensivstation.

- Das Durchschnittsalter der Verstorbenen liegt derzeit bei 85 Jahren.

- Schnelltests Ende Woche: Schnelltests werden teilweise in Spitälern bereits eingesetzt. Ende Woche sollen sie überall erhältlich sein.

- Contact Tracing auf Hochtouren: Rund 50 Contact Tracer sind im Kanton St.Gallen im Einsatz. Infizierte müssen Angehörige immer noch selbst informieren. Letzte Woche waren die Contact Tracer am Anschlag.

- 30'000 Beschäftigte in Kurzarbeit: Derzeit haben 2000 St.Galler Betriebe Kurzarbeit angemeldet.

- Situation an den Schulen: Schulen sollen offen bleiben, Sportunterricht in Halbklassen stattfinden und die Maskenpflicht in der Oberstufe aufrecht erhalten bleiben. Über Lager wird Ende November entschieden.