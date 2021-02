Kein Schmudo, keine Maskenbälle, keine Fasnachtsumzüge – dieses Jahr können sich Fasnächtler und Guggen nicht johlend und singend in den Armen liegen. Es gibt aber alternative Fasnachtsprogramme im FM1-Land.

Die Fasnachtskostüme dürfen zwar getragen werden – Anlässe dazu gibt es aufgrund der Pandemie aber keine. Fasnachtsumzüge, Maskenbälle, Guggenanlässe – sie alle wurden abgesagt. Dennoch wurden einige Fasnächtler im FM1-Land kreativ. Eine nicht abschliessende Übersicht: Fürstentum Liechtenstein In Liechtenstein wird die Fasnacht am 11. Februar – dem Schmutzigen Donnerstag (Schmudo) – mit einer knapp zwölfstündigen Livesendung ab 11.11 Uhr bis 22.22 Uhr gefeiert. Es gibt eine Mischung aus Radio- und Fernsehsendungen mit Partybands, Büttenrednern (vorgetragener Reim) und Guggenmusiken. Auch gibt es eine Liveschaltung in die Fasnachtshochburgen Basel und Luzern, ein Gipfeltreffen der Getränkelieferanten oder eine Anleitung zum Fasnachtschüechli-Backen. Hier geht es zum Programm. Um die Fasnachtsfreunde auf die anstehenden Fasnachtssendung glustig zu machen, haben verschiedene Guggen «Jerusalema» in Liechtenstein getanzt (siehe Video oben). Mels, St.Gallen und Toggenburg Der Fasnachtsbeginn am Schmutzigen Donnerstag wird in Mels normalerweise ausgiebig gefeiert. Dieses Jahr müssen sich die Melserinnen und Melser mit der Fasnachtszeitung «dr Huttli» und einer Tanzchallenge begnügen. Die Fasnachtsgesellschaft Mels fordert lokale Fasnachtsfreunde auf, sich zu verkleiden und ein Video eines Tanzes einzuschicken, FM1Today berichtete. Der Aufruf richte sich hauptsächlich an Kinder. Die Gewinnergruppe darf nächstes Jahr auf der Fasnachstbühne auf dem Melser Dorfplatz mittanzen.

In St.Gallen gehen die Schnitzelbänkler online. Normalerweise werden die Schnitzelbänke (lustige Reime zu aktuellen Themen) in der Kellerbühne in der St.Galler Innenstadt vorgetragen. Aufgrund der Corona-Massnahmen tritt rund die Hälfte der Schnitzelbänkler online auf. Das Wort Corona sei dabei tabu. Schnitzelbänke vom letzten Jahr:

Im Toggenburg können Kinder in Nesslau bis am Sonntag, 14. Februar, die Fasnacht auf Bänkli feiern. Das Komitee der Kinderfasnacht hat sich etwas Spezielles einfallen lassen und eine Tour durch das Dorf eingerichtet. Es wurden sechs Bänkli aufgestellt, die man in einem Spaziergang vom Bahnhof Nesslau aus erreichen kann. Jedes Bänkli wurde zu einem Thema dekoriert und wird der QR-Code eingescannt, ertönen Kinderlieder oder Guggenmusik. Das Ziel der Tour ist die Bäckerei Hinder, dort gibt es für jedes Kind eine Überraschung.

In Nesslau wurden mehrere Bänkli zu verschiedenen Themen dekoriert. © zVg

Eine Überraschung für verkleidete Gäste gibt auch am Pizol. Voll maskierte Gäste erhalten über die Fasnachtszeit eine gratis Tageskarte. Eine Hygienemaske zählt dabei nicht als Verkleidung.

Du vermisst die diesjährige Fasnacht schon jetzt? 🎉 Wir auch. Deshalb unser Geschenk an dich: Voll maskierte Gäste*... Gepostet von Pizolbahnen am Mittwoch, 10. Februar 2021

Graubünden Die Churer Fasnacht besteht dieses Jahr einzig aus der Fasnachtszeitung «Schparz» – diese ist jedoch umfangreicher als in anderen Jahren. Für ein bisschen Fasnachtsstimmung in der eigenen Stube sorgten vor einigen Wochen zwei Buben in Landquart – sie bauten aus Playmobil den Luzerner Fasnachtsumzug nach.

