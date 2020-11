Ausserhalb des eigenen Haushalts darf man sich nur mit Lebenspartner, einzelnen engsten Angehörigen und wichtigsten Bezugspersonen treffen. Die Empfehlung lautet ganz klar, man solle am besten gar niemanden treffen . Bei Treffen gelten Ein-Meter-Abstandspflicht und Maskenpflicht in geschlossenen Räumen zu nicht haushaltszugehörigen Personen. An einem Begräbnis dürfen maximal 50 Teilnehmende dabei sein.

Auch die obligatorische Schule muss ihre Tore schliessen, der Unterricht findet per Distance Learning am Bildschirm statt. Die Betreuung an Kindergärten ist möglich. Internate, Lehrlings- und Studentenheime bleiben geöffnet.

Darf ich noch über die Grenze?

Bezüglich Einreisevorschriften gelten bis zum jetzigen Stand keine neuen Gesetze. Schweizer haben weiterhin Reisefreiheit nach Österreich. Sie müssen keinen negativen Covid-Test vorweisen und auch nicht in eine zehntägige Quarantäne, es sei denn, sie haben sich innerhalb der letzten Tagen in einem Land aufgehalten, für das eine Reisewarnung besteht. Eine Durchreise durch Österreich ist ohne Zwischenstopp erlaubt.

Können Österreicherinnen und Österreicher noch in die Schweiz reisen?

Hier gibt es ebenfalls keine neuen Vorschriften. Österreich gilt von Schweizer Seite aus nicht als Risikoland und auch Österreich verhängt keine neuen Ausreisebestimmungen. Allerdings wird durch die neu verordneten Ausgangsregelung deutlich, dass generell von Reisen abgeraten wird.

Wie sieht die aktuelle Corona-Situation in Österreich und in der Schweiz aus?

Beide Länder verzeichneten in den letzten 14 Tagen über 1000 Neuansteckungen pro 100'000 Einwohner, die Schweiz mit 1094 sogar noch etwas mehr als Österreich mit 1034. In der Schweiz lagen zum Wochenbeginn rund 4600 Personen wegen Covid-19 im Spital, gut 700 mehr als in Österreich. Rund 3000 Menschen sind bislang in der Schweiz im Zusammenhang mit Corona verstorben, in Österreich 1700. Während Österreich mit dem Lockdown die Situation bis zur Weihnachtszeit wieder in den Griff bekommen will, wartet der Schweizer Bundesrat weiterhin ab, wie sich die bereits verhängten Massnahmen auswirken.

