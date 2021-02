Die Ausbreitung von Covid-19 und seinen Mutationen lässt sich deutlich eindämmen, wenn bekannt ist, wo sich die Infizierten mit dem Virus angesteckt haben. Doch oftmals tappen Contact Tracer diesbezüglich im Dunkeln. Häufig ist der Ansteckungsort unbekannt – oder er wird in der Familie oder im Freundeskreis vermutet.

Schule und Grossraumbüro am gefährlichsten

Ein Forscherteam der Technischen Universität (TU) Berlin hat sich mit dem Corona-Ansteckungsrisiko in Innenräumen befasst. Der Studie zufolge ist die Chance, sich mit dem Coronavirus anzustecken, in der Schule oder im Mehrpersonenbüro am höchsten. Just an den Orten, die derzeit (in der Schweiz) noch besucht werden dürfen. Sich in einem Restaurant, im Kino, beim Einkaufen, im öffentlichen Verkehr oder im Theater oder Kino das Virus einzufangen, ist deutlich geringer.