In Zentralschweizer Spitälern werden wieder Operationen verschoben

Die Zahl der Coronafälle in der Schweiz steigt wieder stark an. Dies wirkt sich auch auf die Spitäler aus, wie eine Umfrage der Luzerner Zeitung in allen sechs Zentralschweizer Kantonen zeigt. Sämtliche Spitäler berichten von einer hohen Auslastung. Besonders angespannt scheint die Situation im impfskeptischen Kanton Schwyz zu sein, wie die Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zeigen. Stand Mittwoch befanden sich 37 Personen in einem der drei Spitäler im Kanton, was 12 Prozent der insgesamt verfügbaren Betten entspricht. In den anderen Zentralschweizer Kantonen bewegt sich die Belegung gemäss BAG zwischen 2,5 Prozent (Uri) und 5,8 Prozent (Zug).

Vor gut einem Jahr, bei insgesamt tieferer Belegung durch Infizierte, hatte sich das Spital Schwyz in einem Appell an die Bevölkerung gewandt und national für Aufsehen gesorgt. Aktuell sei die Belegung generell sehr hoch, heisst es auf Anfrage. «Inzwischen wird wieder eine eigene Covid-Station betrieben, dort liegen 15 Personen», schreibt eine Sprecherin des Spitals Schwyz. 16 der insgesamt 18 Patientinnen und Patienten seien ungeimpft. Von den drei Personen auf der Intensivstation sei keine geimpft.

Die hohe Auslastung führt dazu, dass das Spital Schwyz «vereinzelt» Covid-Patienten in ausserkantonale Spitäler mit freien Intensivplätzen verlegen muss. Zudem prüfe man täglich, ob nicht dringliche Eingriffe reduziert werden müssten. Es sei «sehr wahrscheinlich, dass es dazu kommen wird».

Angespannte Lage im Zuger Kantonsspital

An diesem Punkt bereits angelangt ist das Zuger Kantonsspital, schreibt Sonja Metzger, Leiterin Marketing: