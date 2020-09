Rund einen Monat, bevor im Tessin am 25. Februar der erste Schweizer Covid-19-Fall offiziell bekannt wurde, reiste eine chinesische Reisegruppe aus Wuhan durch die Zentralschweiz, deren Mitglieder sich mit dem Virus angesteckt hatten. Fünf Reisende wurden zurück in der Heimat positiv auf Corona getestet, wie die «SonntagsZeitung» berichtet.

Die Reisegruppe übernachtete unter anderem in einem Hotel in Sursee und nahm die «Golden Pass Line» nach Interlaken. Später auf der Reise, in Paris, liess sich eine Frau wegen starker Symptome von einem französischen Arzt untersuchen. Dieser steckte sich gemäss der Zeitung an und wurde einer der ersten bekannten Fälle in Europa.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) informierte das Bundesamt für Gesundheit (BAG), das sich wiederum an die kantonalen Gesundheitsämter in Luzern, Zug und Bern wandte. Es wurden keine weiteren Fälle festgestellt, auch der Carfahrer der 30-köpfigen Reisegruppe wurde negativ getestet.

(red.)