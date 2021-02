Anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, lassen sich viele Beizen in diesen schwierigen Zeiten etwas einfallen, um in der Coronakrise nicht die Hoffnung zu verlieren. Von der Lockdown-Karte bis zum Brunchpaket – den Ideen sind keine Grenzen gesetzt.

Einkaufstasche mit Drinks in Flaschen

Daniel Thür vom Altstätter Kultlokal «Breite» hat selber Einkauftaschen mit dem «Breite»-Logo bedrucken lassen und füllt diese mit verschiedenen Goodies und Getränken. Er hat typische «Breite»-Drinks wie Gin Tonic oder Gazo in Flaschen abgefüllt und scheint damit einen Nerv getroffen zu haben. «Die ersten 50 Taschen wurden über Nacht reserviert und waren sofort weg. Das freut uns extrem!», schwärmt Thür. «Wir vermissen unsere Gäste – und sie uns offenbar auch.» Schon nächste Woche seien weitere Taschen für 50 Franken liefer- oder abholbereit, vorbestellen könne man jederzeit.