Kanton St.Gallen führt Maskenpflicht an Schulen erneut ein

Der Kanton will mit der Massnahme Druck vom Schulsystem nehmen, teilt er in einer Medienmitteilung mit.

Keine Quarantäne für betroffene Klassen

Die Wiedereinführung der Maskenpflicht ist eine Reaktion auf die gestiegenen Infektionszahlen, insbesondere auch an Schulen.

Das Tragen der Maske sei wirkungsvoll, so die Einschätzung des Kantons. Es dämme die Ausbreitung des Virus tendenziell ein. Klassen mit Maske müssten zudem nicht mehr in Quarantäne gesetzt werden, selbst wenn mehrere Schülerinnen und Schüler oder die Lehrperson erkranken. In diesen Fällen sei davon auszugehen, dass die Ansteckung ausserhalb der Schule stattgefunden habe.

Maskenpflicht für Primarstufe unverhältnismässig

Als nicht verhältnismässig wird ein Maskenobligatorium für Kinder der Primarschule taxiert. Abgesehen von ohnehin milden Verläufen bei Kindern in diesem Alter sei zu beachten, dass sich diese Kinder aus anatomischen Gründen gegenseitig kaum anstecken würden. Allerdings gilt die Maskenpflicht für Lehrpersonen in der Primarschule und im Kindergarten.

Der Kanton betont, dass sich die Maskentragepflicht in früheren Phasen der Pandemie bewährt habe und aus medizinischer Sicht zumutbar sei – auch wenn nachvollziehbar sei, dass es für die Schülerinnen und Schüler unangenehm ist.

Erneuter Impf-Appell

Zudem betont der Kanton in der Mitteilung erneut die Wichtigkeit der Impfung: «Den besten Schutz für alle Beteiligten bietet die Impfung. Diese ist nachhaltig und verbessert die Ausgangslage für Herbst und Winter massgeblich. Die Impfung ist niederschwellig für Jugendliche ab 12 Jahren erhältlich. Sind sie und vor allem auch alle Lehrpersonen geimpft, sind auch die jüngeren Kinder gut geschützt", so die Botschaft.

(red.)