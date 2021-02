Die Gastronomieverbände reagierten am Mittwoch verärgert auf die Präsentation der Öffnungsschritte in den kommenden Monaten: Es ist nämlich vorerst höchstens vorgesehen, die Aussenbereiche der Lokale zu öffnen. Ob der Bundesrat auf den Druck der Gastro reagieren wird, dazu sagte Berset nichts. «In Kenntnis aller Probleme haben wir versucht, die beste Lösung zu finden.»

Wie weiter mit Bündner Terrassen?

Was gewisse Kantone machen – in den Bündner Skigebieten sind die Terrassen geöffnet – sei rechtlich nicht erlaubt. Diesbezüglich würden Abklärungen laufen, meinte Gesundheitsminister Berset. Die Kantone seien in der Pflicht, die Einhaltung der Massnahmen wie den Take-Away-Betrieb zu kontrollieren, so Engelberger. Allerdings: «Eine permanente Überwachung ist nicht möglich.»

Hier kannst du nachlesen, welche Lockerungsschritte per 1. März und 1. April der Bundesrat bei den Kantonen in die Konsultation geschickt hat. Kommende Woche, am 24. Februar, will der Bundesrat über den definitiven Fahrplan informieren. FM1Today berichtet live.

(lag)