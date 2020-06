Kinogenuss ohne Pausen – Blockbuster fehlen

«Am Wochenende herrscht zwar Kino-Wetter, aber ich weiss nicht, ob die Leute in Scharen ins kommen», sagt Rohy Batliwala vom Kino Kiwi in Werdenberg. Der Grund dafür sei aber nicht das Schutzkonzept, sondern die aktuelle Filmauswahl: «Die Filmverleihe rücken die guten Filme nicht raus. Wenn sie die täten, wäre der Film ‹verklöpft›. Das ist ein branchenweites Problem.»

Viele Filme, welche in der Corona-Zeit gestartet wären, wurden von den Verleihen weit nach hinten geschoben. Bestes Beispiel: Der neueste James-Bond-Streifen «No Time to Die» hätte am 2. April in den Kinos anlaufen sollen. Der neue Veröffentlichungstermin ist der 12. November.

Premieren werden nachgeholt

«Der Anteil von alten und neuen Filmen ist in etwa halb-halb», sagt Felicitas Zehnder vom Cinewil. «Das Programm ist gut. Klar, es fehlt aktuell ein Kracher wie James Bond. Aber wir starten beispielsweise mit dem neuen Film ‹Richard Jewell› mit Clint Eastwood als Regisseur, welcher aufgrund des Lockdowns seinen Schweizer Kinostart am 19. März verpasst hat.»

Ein Sitzplatz muss frei bleiben

Mit dem Schutzkonzept vom Schweizer Kinoverband Pro-Cinema sind die Kinobetreiber zufrieden. Neben den gängigen Hygiene- und Schutzmassnahmen besagt dieses, dass Besucher ihre Kontaktdaten hinterlassen und im Kinosaal neben jeder Gästegruppe jeweils links und rechts ein Sitzplatz frei bleiben muss. «Wenn man bei uns Tickets bestellt, werden diese freien Plätze automatisch berücksichtigt», sagt Felicitas Zehnder. Um zu verhindern, dass es im Foyer des Kinos zu grösseren Menschenansammlungen kommt, verzichtet das Cinewil ausserdem auf Pausen.

Um dies auch im Kino Kiwi zu gewährleisten, wurde dort das Programm heruntergefahren: «Vorerst beschränken wir uns auf die 20-Uhr-Vorstellungen. Wenn wir auch um 17 Uhr oder 23 Uhr Filme zeigen würden, wäre die Zeit, um die Säle dem Schutzkonzept entsprechend zu reinigen, zu knapp», sagt Rohy Batliwala.

«Gehen nicht davon aus, dass wir den grossen ‹Zapfen› machen»

Diesen ersten, reduzierten Schritt in Richtung Normalität, findet Rohy Batliwala nicht schlimm: «So bekommen wir langsam das Vertrauen unserer Gäste zurück. Es gibt auch Kinos, welche noch gar nicht öffnen. Wir gehen alle davon aus, dass wir nicht den grossen ‹Zapfen› machen. Uns geht es darum zu zeigen, dass wir wieder da sind.»

