Lady Gaga sammelt 35 Millionen und schmeisst Benefiz-Konzert

Lady Gaga leistet ihren Teil in der Coronakrise. Die 34-Jährige hat gemeinsam mit der Global Citizen Organisation ein Benefiz-Konzert auf die Beine gestellt, um die Weltgesundheitsorganisation WHO und Ärzte und Pflegepersonal in der Krisenzeit zu unterstützen. Natürlich wird das Konzert nicht in einem grossen Saal stattfinden, sondern online.

«Mein Herz schlägt für die Ärzte und Pflegepersonen»

Bei einer Pressekonferenz am Montag betonte die Sängerin ihre Dankbarkeit dem medizinischen Personal gegenüber: «Mein Herz schlägt für die Ärzte und Pflegepersonen, die in ihren Autos schlafen, um sicherzustellen, dass sie ihre Familien und Patienten nicht anstecken. Sie stellen sich dem Schaden in den Weg, um der Welt zu helfen und davor verneigen wir uns.»

Konzert mit Elton John und Paul McCartney

Das Konzert mit dem Titel «One World: Together at Home» (Eine Welt: Zusammen zu Hause) wird am 18. April ausgestrahlt. Auftreten werden unter anderem Grössen wie Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish, Alanis Morrissette, Chris Martin von Coldplay und natürlich Lady Gaga selbst. Moderiert wird das Event von den amerikanischen Talk-Mastern Jimmy Kimmel, Stephen Colbert und Jimmy Fallon. Schweizer Fans können sich das Konzert über Facebook, Youtube oder Twitter ansehen.