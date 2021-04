Lieber Bundesrat, wie weit ist es noch?

Ich bin traurig, ohne dass mir Leid zugefügt wurde, ich bin wütend, ohne dass mich jemand ärgerte und ich bin erschöpft, ohne dass ich mich gross bewegt habe. Rastlos sitze ich zu Hause auf dem Sofa, starre die Decke an, checke im Fünf-Minuten-Takt meinen Insta- oder Facebook-Feed, im Hintergrund läuft ein spannender Thriller, aber ich habe nicht einmal Lust, mir dieses Schauspiel anzusehen. Das Leben wurde zu einem unaufgeregten Trott, eine anhaltende Unzufriedenheit vernebelt mir die Sicht.

Ich fühle mich schlecht, weil ich mich schlecht fühle. Weil es auf dieser Welt so viel grösseres Leid gibt als mein eingeschränktes Dasein. Weil ich alles habe, was es braucht, um glücklich zu sein. Ich fühle mich schlecht, weil ich eigentlich kein Recht habe, mich schlecht zu fühlen. Weil eine Pandemie die Welt beherrscht, die grösser ist als die Gefühle eines einzelnen. Und dennoch traue ich mich zu fragen, wie lange noch, lieber Bundesrat, wie lange wird unser Leben noch anders sein?

Fordern möchte ich nicht – nur schüchtern mit dem Zeigefinger auf eure Schultern tippen und fragen: «Wie weit ist es noch?» So wie ich es früher auf der Autofahrt in die Toskana getan haben, nachdem wir erst rund eine von acht Stunden hinter uns hatten. Ich wünsche mir vom Bundesrat kein «wir sind gleich da», obwohl das Ziel noch in weiter Ferne ist. Ich wünsche mir ein «noch zwei, drei Kurven, eine Ampel, rechts abbiegen und dann sind wir voraussichtlich da». Eine Perspektive. Im Wissen, dass eine exakte Voraussage nicht möglich ist.

Auf dem Weg in die Toskana haben meine Schwester und ich uns verschiedene Spiele ausgedacht, um die Zeit zu überbrücken. Autokennzeichen suchen: «Wer sieht zuerst einen St.Galler?» oder anderen Menschen in Autos zuwinken. Irgendwann verschwinden die St.Galler Kennzeichen aber und das Zuwinken wird langweilig.