«Liberté!» – dieser Schlachtruf ist an den Demonstrationen der Corona-Massnahmen-Kritiker Programm. Jetzt schlagen die Massnahmen-Befürworter zurück. In Anlehnung an «Liberté» machen sie sich auf Twitter unter dem Hashtag #LieberTee über die Corona-Skeptiker lustig.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: CH Media Video Unit / Silja Hänggi