Liechtenstein verlängert Teil-Lockdown bis am 24. Januar

Seit dem 20. Dezember gilt in Liechtenstein ein Veranstaltungsverbot, Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe sowie die Gastronomie sind geschlossen. Die Massnahmen gelten nun neu bis zum 24. Januar. Damit gleicht sich das Fürstentum dem benachbarten Österreich an. Auch hier soll der Lockdown bis 24. Januar gelten. Die Schulen werden ihren Betrieb bereits am 11. Januar wieder aufnehmen.

Die Fallzahlen in Liechtenstein haben über Weihnachten Höchstwerte erreicht. Der 7-Tages-Durchschnitt lag am 25. Dezember bei 43 Fällen pro Tag. In den 14 Tagen vor Weihnachten sind hochgerechnet auf 100'000 Einwohner über 1300 Personen erkrankt, in den sieben Tagen vor Weihnachten fast 800, wie die Regierung mitteilt. Deshalb werde man die Massnahmen verlängern, obwohl die Zahlen bereits wieder ein wenig gesunken seien.

(red.)