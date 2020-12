Psychologen haben in letzter Zeit vermehrt vor den Folgen sozialer Isolation gewarnt. Ab Dienstag gehen schweizweit alle Restaurants und Freizeitanlagen zu. Das führt zu noch weniger Kontakt und noch mehr Zuhausebleiben. So ist epidemiologisch auch gewollt. Für viele es dabei schwierig, einen klaren Kopf zu behalten. Was jetzt für die Psyche wichtig ist und was man besser lassen sollte, erfährst du vom Experten.