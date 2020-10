GDK empfiehlt den Kantonen weitere Massnahmen

Lukas Engelberger betont, dass die Lage ernst sei. Die Infektionszahlen steigen exponentiell und es gibt immer mehr Hospitalisationen. In gewissen Regionen komme man an die Kapazitätsgrenzen. Daher empfiehlt die GDK den Kantonen, umgehend weitere Massnahmen zu ergreifen. Dazu zählt Engelberger unter anderem:

Maskenpflicht am Arbeitsplatz

Versammlungen von Menschen

Kapazitätsbeschränkungen in Betrieben

Einschränkung in Clubs, Amateursport etc. und auch im Restaurationsbetrieben (beispielsweise Einschränkungen von Tischgrössen).

Am Contact Tracing soll laut Engelberger festgehalten werden. «Wir müssen, wollen und werden das Contact Tracing aufrechterhalten, weiter ausbauen und organisatorisch verstärken. Das Contact Tracing war nicht für dies Fallmenge, die wir jetzt haben, konzipiert.»

Bund soll die zentralsten Verhaltensregeln definieren

«Wir wollen über die grossen Linien sprechen», so Engelberger zur Frage bezüglich der Rollenverteilung zwischen Bund und Kantonen. Man sei sich einig, dass man die wichtigsten Bereiche wie die Gesellschaft und die Wirtschaft nicht komplett einschränken wolle. Ob es auch eine einheitliche Regel für Grossveranstaltungen geben soll, will Engelberger nicht beantworten. Dies sei Thema der Konsultation in der nächsten Woche. Im Anschluss an die Konsultation könne der Bund weitere Massnahmen beschliessen. Diese würden die Bereiche Menschenansammlungen, öffentliche Einrichtungen und Veranstaltungen betreffen.