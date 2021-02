Was ändert sich an den Grenzen?

Bis am Dienstag konnten 3,6 Prozent der Schweizer Bevölkerung geimpft werden. Gemäss Anne Lévy, Direktorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG), wurde bisher eine halbe Million Impfdosen in die Schweiz geliefert. Die zweite Impfung sei für jene sichergestellt, die bereits eine erste Impfung erhalten haben. In den kommenden Wochen werden weitere Impfdosen erwartet.

Wie geht es in den Schulen weiter?

Wie in den Schulen weitergefahren wird, sei aktuell noch unklar. Wird in den Schulen eingegriffen, hat das, gemäss Experten des Bundes, grosse Auswirkungen auf die Gesellschaft. Wie Karen Peier, stellvertretende Leiterin des St.Galler Kantonsarztamts, auf Anfrage von FM1Today sagte, werde erst in den Fernunterricht gewechselt, wenn ein Ausbruch in mehreren Klassen nachgewiesen würde – und diese Ansteckungen miteinander verlinkt werden könnten.

Wie sieht die Situation in den Spitälern aus?

In den Spitälern seien immer noch 70 Prozent der Intensivbetten belegt – 29 Prozent davon durch Covid-Patienten. Die Situation habe sich noch nicht erholt, sagt Mathys. Bisher mussten übrigens bereits 20'000 nicht dringende Operationen in den Spitälern aufgeschoben werden.

Wird das Tragen einer FFP2-Maske empfohlen?

Nein. Patrick Mathys vom BAG sagt, dass es keine wissenschaftliche Evidenz für den besseren Schutz durch FFP2-Masken für die breite Bevölkerung gebe. Deshalb werde das Tragen im Alltag und auch in Schulen nicht empfohlen, in gewissen Situationen, etwa in Spitälern, jedoch schon.

(abl)