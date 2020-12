Noch nie war ich für Weihnachten besser vorbereitet

Ich bin kein Organisationstalent. Ich bin eine Alles-auf-den-letzten-Drücker-Macherin, eine Chaotin, ein unglaublich vergessliches Wesen. Aber das Coronavirus hat mich besser gemacht und diese Weihnachten könnte ich schon morgen feiern.

«Ich könnte kotzen» – dieser Gedanke oder Würgreiz stellte sich bei mir regelmässig ein, wenn ich bereits im November in den Geschäften auf Lichterketten, glänzende Samichläuse oder mit Pailletten besetzte Christbaumkugeln traf. Bei letzterem hat sich meine Abneigung auch noch nicht gelegt, aber, liebe Leserinnen und Leser, müsste ich meinen jetzigen Gemütszustand anhand von Weihnachtsschmuck beschreiben, wäre er einer dieser blinkenden Sterne, die an fast allen Fenstern hängen – aufgeregt wartend bis Weinachten endlich kommt. Denn dieses Jahr bin ich so hibbelig, wie vermutlich zuletzt vor 26 Jahren als ich drei Jahre alt war und begann, meine Weihnachtswünsche aus den Spielzeugkatalogen zu schneiden und für das Christkind auf ein weisses Blatt Papier zu kleben. Weinen wegen Weihnachtsschmuck Angefangen hat meine Weihnachtseuphorie eines Novemberabends, als ich mit dem Auto von der Wasserfluhstrasse in das Städtchen Lichtensteig abbog. Es war einer dieser Tage, an denen eine coronabedingte Absage die andere jagte und der Nebel die Stimmung zusätzlich zu erdrückten drohte. Einer dieser Tage, die nie zu enden scheinen, weil sie beim Verlassen des Hauses in Dunkelheit beginnen und beim Verlassen des Büros in Dunkelheit aufhören. Bei der Einfahrt in das süsse Toggenburger Städtchen wurde es plötzlich hell. Sterne zierten die aneinander geschmiegten Häuser in der kleinen Innenstadt und mir kamen fast die Tränen. Wirklich.

Weihnachtsdekorationen bringen Licht in den Alltag. © iStock

Dieser Moment war so schön und so melancholisch und erinnerten mich daran, dass nicht alles dunkel und düster sein muss. Mein November-Blues verwandelte sich in einen November-Rock'n'Roll und noch am gleichen Abend beschloss ich, Weihnachten dieses Jahr bereits vor dem 24. Dezember in mein Haus zu lassen. Adventskranz aus Gin-Flaschen Ich begann, Weihnachtsgeschenke einzukaufen – im November! Normalerweise kamen mir solche Gedanken frühestens Mitte Dezember, wobei ich jeweils mit Schrecken feststellen musste, dass ein Teil der Geschenke es gar nicht mehr bis Weihnachten unter den Christbaum schaffen würden. Dieses Jahr befinden sich viele Geschenke bereits verpackt im Stubenschrank. Die Weihnachtsguetzli sind längst gebacken und ein Adventskranz ziert den Esstisch. Zwar besteht dieser aus vier mit Kerzen gefüllten Gin-Flaschen, aber immerhin. Sogar ein mit Lichtlein verzierter Christbaum steht neben dem Fernseher.

Ein Christbaum schmückt mein Wohnzimmer. © Lara Abderhalden

Ich habe sogar schon einen echten Christbaum geschmückt und zwar den grossen auf dem zentralen Platz in meiner Wohngemeinde und bin drauf und dran, ein Freund von Adventsfenstern zu werden. Viele Freunde wagen es zu sagen, dass ich alt werde. Vermutlich haben sie recht. Aber egal wie alt man ist, ich glaube, dieses Jahr tut etwas Licht allen Menschen auf der Welt gut.

Ein Gin-Flaschen-Adventskranz © Lara Abderhalden