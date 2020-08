Partygast mit Corona: Frauenfelder Barmitarbeiter in Quarantäne

Am Samstag besuchte ein Mann das «Peggy O'Neill's» in Frauenfeld, der im Nachgang positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Für alle Mitarbeitenden, die am 8. August hinter der Bar standen, wurde eine Quarantäne angeordnet. Auf Facebook schreibt das Lokal dazu: «Es geht allen gut und niemand zeigt bisher Symptome. Wir lassen uns aber noch testen.»