Das Bundesamt für Gesundheit stufte am Mittwoch Schwangere als gefährdete Personen ein. Zeitgleich veröffentlichte die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe SGGG dazu einen Expertenbrief. Daniel Surbek ist Chefarzt der Frauenklinik am Inselspital Basel und Vorstandsmitglieder der SGGG und hat uns Fragen zum Thema Covid-19 während der Schwangerschaft beantwortet.

Herr Surbek, was bedeutet es, dass schwangere Frauen neu zu den gefährdeten Personen gehören?

Grundsätzlich gibt es zwei Sachen, die zu beachten sind. Frauen sollen sich einerseits vermehrt schützen und beispielsweise in der Öffentlichkeit, beim Einkaufen, eine Maske tragen. Auch im Privatleben sollen sie sich strikt an die Empfehlungen des BAG halten und stets auf Abstand gehen und Menschenansammlungen, wie beispielsweise zu Stosszeiten, vermeiden. Zweitens muss der Arbeitgeber den Mutterschutz intensivieren.

Inwiefern soll der Mutterschutz verstärkt werden?

In dem der Arbeitgeber prüft, ob die werdenden Müttern bei der Arbeit einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. Wenn ja, müssen Massnahmen ergriffen werden, um diese Risiken zu minimieren, beispielsweise durch Home-Office oder andere Arbeitsformen.