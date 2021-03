So sieht es im St.Galler Impfzentrum aus

Bereits über 30'000 St.Gallerinnen und St.Galler haben sich für eine Corona-Impfung angemeldet. Geimpft wird zum Beispiel im Curling Center in St.Gallen, wo am 7. April 2021 der offizielle Betrieb aufgenommen wird. Auch die Zentren in Buchs, Rapperswil-Jona und Wil öffnen an diesem Tag. Im April sollen in diesen Zentren die rund 40'000 angekündigten Impfdosen verimpft werden.

Wie es im Impfzentrum in St.Gallen aussieht, kannst du dir in unserem Video anschauen.

(red.)