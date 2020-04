Simonetta Sommaruga spricht vor den Medien die zunehmende Unsicherheit in der Bevölkerung an. «Es kommt jetzt eine Phase, in der die Verunsicherung wächst.» Es sei aber wichtig, die Massnahmen weiterhin ernst zu nehmen und sie zu befolgen. Die Aufgabe der Regierung sei es nun, der Bevölkerung, aber auch der Wirtschaft, eine Perspektive aufzuzeigen.

«Was ich heute nicht liefern kann, ist ein Fahrplan», so die Bundespräsidentin. Man sei auf der Suche nach der bestmöglichen Lösung um den Schaden möglichst gering zu halten.

Bei ihrem Besuch in Basel sprach Sommaruga unter anderem mit Vertretern aus der Pharmabranche, besichtigte das Basler Testcenter und das Universitätsspital. Besonders beeindruckt zeigte sie sich von der Kooperationsbereitschaft der Pharmakonzerne.

Diese würden international mit anderen Pharmaunternehmen zusammen an verschiedenen Tests und Impfstoffen arbeiten. Ausserdem sei die Pharmabranche in einem engen Austausch mit den Behörden.

Die Medienkonferenz zum Nachlesen: