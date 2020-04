«Stehen die Vorzeichen gut, kann man am 8. Juni schon vieles wieder öffnen», sagte Bundesrat Alain Berset am Montag bei seinem Besuch bei der Bündner Regierung in Cazis. Diese Ankündigung lässt die Herzen der Bergbahnen und Bergbeizen höher schlagen – die Sommersaison kann, Stand jetzt, stattfinden. Die Einschätzung vom Bündner Regierungsrat und Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements, Marcus Caduff, im Interview mit FM1Today.

Was hat Ihnen Bundesrat Alain Berset bezüglich der Sommersaison versichern können?

Regierungsrat Marcus Caduff: Beim Treffen mit Bundesrat Alain Berset ist es uns gelungen, aufzuzeigen, was die momentane Lage rund um die Corona-Massnahmen für den Tourismuskanton Graubünden bedeutet. Wir erzielen einen Drittel der Bruttowertschöpfung mit dem Tourismus. Es ist mir also sehr wichtig, dass die Sommersaison stattfinden kann und die Betriebe, Bergbahnen und Restaurants nächstens erfahren, ob sie sich auf die Sommersaison vorbereiten können. Ich rechne aber heute fest damit, dass die Bergbahnen und Restaurants im Juni den Betrieb wieder aufnehmen können.