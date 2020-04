Kennst du das Gefühl, wenn du ein trauriges Liebeslied hörst, mitsingst und dir dann irgendwann auffällt: «Das ist mein Leben.» Eine Träne rollt über deine gerötete Wange, draussen regnet es und du sitzt verloren am Fenster, starrst hinaus in die Weite. Dir wird bewusst: «Ich bin alleine.»

So geht es mir eigentlich nicht. Auch wenn viele Leute beinahe voraussetzen, dass man diese schwierige Corona-Zeit nicht alleine (also als Single) aushalten kann. Man kann. Ich weiss es.

Auf ins Dating-Abenteuer

Trotzdem fehlen die sozialen Kontakte. Ich denke da speziell an die Frühlingsgefühle, das Herzklopfen und die Neugier, welche das bevorzugte Geschlecht in einem auslösen kann. Aber das einzige, was mir momentan Herzklopfen breitet, ist der Weg vom vierten Stock hinunter zum Briefkasten und wieder rauf in die Wohnung (ohne Lift versteht sich). Ich wollte wieder etwas erleben, jemand neues kennenlernen – ohne genaues Ziel.

Aber Tinder und Co. habe ich so satt wie die Aussicht meiner Wohnung auf die ganze Stadt (Spass – von der Aussicht kriege ich nie genug). Es musste eine neue Art des Datings her – und, siehe da, «be-my-quarantine.ch» konnte mir genau das geben.