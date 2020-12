Konkret sollen Gastrolokale, Einkaufsläden, Märkte, Freizeit- und Sportbetriebe künftig bereits um 19 Uhr schliessen müssen und sonntags zu bleiben. Zudem schlägt der Bundesrat vor, dass an privaten Veranstaltungen neu höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt sind. Diese Beschränkung gilt allerdings nicht über Weihnachten und Neujahr. Vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember sollen Feiern bis zu 10 Personen erlaubt sein, wie es in einer Mitteilung des Innendepartements am Dienstag heisst.

Verboten werden laut Mitteilung hingegen öffentliche Veranstaltungen. Religiösen Feiern sowie Versammlungen von Legislativen sind davon ausgenommen. Zudem werden jegliche Aktivitäten im Kulturbereich und Veranstaltungen im professionellen Bereich mit Publikum untersagt.

Die am Dienstag in einer ausserordentlichen Sitzung vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen werden nun den Kantonen zur Stellungnahme unterbreitet. Sollten diese zustimmen, würden die Verschärfungen am Samstag in Kraft treten und bis am 20. Januar 2021 gelten.