Kein Glühwein trinken oder Geschenke kaufen – die Vorweihnachtszeit wird in St.Gallen dieses Jahr ein wenig anders. Wegen steigender Infektionszahlen und des Drucks der Bevölkerung wird der Weihnachtsmarkt vom 26. November bis 24. Dezember abgesagt.

Beleuchteter Warenmarkt

Auch die Schliessung des Waaghauses, in dem sich zwölf Stände befunden hätten, habe zur Entscheidung beigetragen, wie der Verein Sternenstadt mitteilt. Mit den übrigen 18 Ständen hätte es keinen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt gegeben, sondern wäre es viel mehr ein «beleuchteter Warenmarkt» geworden, so der Verein.

Zudem hatte sich bei Passanten-Umfragen gezeigt, dass nur eine Minderheit einen Weihnachtsmarkt dieses Jahr begrüssen würde. «Die Mehrheit war dagegen, beziehungsweise meinte, dass es egal sei.» Der Druck aus der Bevölkerung verunsicherte die Veranstalter sehr.

«Weihnachtmarkt bringt viele Leute in Stadt»

Die Absage trifft auch die Geschäfte in der Stadt hart. «Der Weihnachtsmarkt bringt jedes Jahr viele Leute in die Stadt, wovon auch die Geschäfte profitieren», wird Ralph Bleuer, Präsident Pro City, in der Mitteilung zitiert. Auch aus dem Ausland sind in den letzten Jahren Carunternehmen nach St.Gallen gereist. Dieses Jahr habe es bereits viele Anfragen gegeben, da noch lange an der Durchführung des Weihnachtmarkts festgehalten worden war.

Light-Version ohne Alkoholausschank war geplant

Noch Ende Oktober gab der Verein Sternenstadt bekannt, dass der Markt voraussichtlich durchgeführt werde könne, jedoch in einer Light-Version und ohne Alkoholausschank. 30 Stände hätten im Waaghaus, auf dem Marktplatz und Bohl gestanden. «Eine kleine schöne Auswahl», so Astrid Nakhostin, Präsidentin Verein Sternenstadt, Ende Oktober zu FM1Today. Trotz der unsicheren Lage hatten die Organisatoren mit «angezogenen Handbremsen» weitergeplant. «Die Verantwortlichen hatten bis zum Schluss um den Markt gekämpft», heisst es in der Mitteilung.

Einzig bleibt der Tannenbaum

Nun bleiben nur noch der Weihnachtsbaum auf dem Klosterplatz, der Sternenstadt-Schaufenster-Wettbewerb und die Aktion «Sternenpatenschaft». Der Weihnachtsbaum soll noch heute Dienstag eingeflogen werden. Schülerinnen und Schüler der Primarschule Engelwies werden den Baum mit 400 Engeln aus Holz schmücken.

(red.)