Impfstoff bestellt, keine Impfpflicht

Wie Nora Kronig, Leiterin Abteilung Internationales, an der Medienkonferenz mitteilt, hat die Schweiz bereits Impfstoff reserviert. Jedoch wisse man noch nicht, ob und wann der Impfstoff zur Verfügung stehe. Auch sei noch unklar, welcher der zehn Impfstoffe es am Ende sein werde. Bezüglich der Impfpflicht stellt Masserey klar: «Jeder muss selber entscheiden, ob er sich impfen lassen will.»

Angepasste Risikoliste

Auch wurde die Risikoliste angepasst. Neu auf der Liste der Risikoländer und -regionen sind: Georgien, Iran, Jordanien, Kanada, Russland, Slowakei, Tunesien und die Regionen Berlin und Hamburg in Deutschland, Bretagne in Frankreich, Kampanien, Sardinien und Venetien in Italien und Burgenland und Salzburg in Österreich.

Zehntägige Quarantäne bleibt

Wer aus einem Risikoland oder Risikogebiet in die Schweiz einreist, muss sich für zehn Tage in Quarantäne begeben. An dieser Dauer wird angesichts der Lage nicht gerüttelt, wie Masserey sagt. Auch werde bei Personen, die mit dem Auto einreisen, auf Eigenverantwortung gesetzt. «Da gibt es keine Lösung, denn wir können nicht alle Personen kontrollieren.»

