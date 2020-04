Der Weg ins «Melancholie 2» hat für internationale Clubgänger einschlägige Berlin-Klischees parat. Ein Späti im unscheinbaren Abrissbau bietet alles, was nach Ladenschluss für die Nacht noch gebraucht werden könnte. Seine Spezialität hat dieser Laden irgendwo an der Frontline zwischen Mitte und Kreuzberg nahe der Spree hinter einer übermannshohen Kühlschranktür versteckt. Vorbei am Flaschenbiersortiment geht es in den kleinen Club, der in dieser Nacht per vielgeklicktem Streaming das Zentrum einer globalen Partygemeinde werden soll.

#UnitedWeStream

Im «Melancholie 2» wird heute fünf Stunden lang produziert, was seit Wochen als #UnitedWeStream die coronabedingt isolierten Raver in ihren Wohnzimmern als Livesendung per Internet, TV- oder Radiokanal erreicht. Die Berliner Clubcommission, ein Zusammenschluss vieler der mehr als 300 Clubs der Stadt, will mit dem täglichen Stream die Verbindung halten: «Ohne Anstehen, mit access all areas.»

Bis zu 200 Tanzwütige darf Florian Lebruman sonst ins «Melancholie 2» reinlassen. Sonst heißt hier wie in vielen vergleichbaren Clubs: meist donnerstags bis samstags gibt es Techno, House, Disco-Tech, E-Beat. Doch auch heute bleiben die wenigen Quadratmeter Dancefloor leer. Wie alle anderen Clubs der weltweit gerühmten Berliner Nachtszene ist das «Melancholie 2» seit Wochen geschlossen.

9000 Mitarbeitende und 20'000 Künstlerinnen und Künstler betroffen

Manager Lebruman ist auf Kurzarbeit, etwa zehn freie Mitarbeiter müssen sich irgendwie durchschlagen. Laut Clubcommission sind von der Auszeit für das Berliner Nachtleben etwa 9000 Mitarbeitende und rund 20 000 Künstlerinnen und Künstler betroffen.

Im Hintergrund eröffnet eine davon gerade das abendliche Line-up. Daniela Bundschus mischt ihre Musik als Daniela La Luz aus zwölf Spuren gleichzeitig in Club-Boxen und Wohnzimmer-Stream. Jenseits des heutigen Abends hat sie «alles erstmal auf Hold» gesetzt. Als selbstständige Kleinunternehmerin kann sie 5000 Euro Unterstützung beantragen.