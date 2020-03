Seit elf Tagen befindet sich die Schweiz wegen des Coronavirus in einer «ausserordentlichen Lage». Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen – auch wenn es dafür laut Bundesrat Alain Berset eigentlich noch zu früh ist. «Man sieht, dass die Bevölkerung die Massnahmen versteht und einhält», so der zufriedene Gesundheitsminister.

Kein Ostertrip ins Tessin

Der Kampf, oder der Marathon, wie Berset gerne sagt, sei aber noch nicht annähernd vorbei. Man sei noch nicht einmal in der Hälfte. Deshalb sei es wichtig, sich weiterhin an die Hygienevorschriften zu halten. Aus Respekt vor dem am stärksten betroffenen Kanton Tessin solle niemand über Ostern in den Süden fahren. «Dieses Jahr darf es am Gotthard keinen Stau geben.»

Über 12'000 Schweizer Fälle

Gemäss den Daten der einzelnen Kantone gibt es inzwischen 12’841 positiv getestete Fälle (bei 97'000 Tests). 229 Personen sind in der Schweiz an den Folgen der Lungenkrankheit gestorben. «Es ist schwierig, vorherzusagen, wie sich die Kurve entwickeln wird», sagt Daniel Koch, Leiter übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit.

Zügeln erlaubt – unter Umständen

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom Freitag entschieden, dass Umzüge an diesem grossen Schweizer Zügelwochenende, stattfinden können. Allerdings nur, wenn sich die Umziehenden und auch die Zügelfirmen an die Hygieneregeln halten (mehr dazu im Video). Weiter erhalten Mieter, die wegen der Coronavirus-Massnahmen in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind, eine Nachfrist von 90 statt 30 Tagen bei Zahlungsverzug.