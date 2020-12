St.Gallen singt an drei Abenden von den Balkonen

In welchem Umfang sind Familienfeiern erlaubt?

Der Bund erlaubt private Treffen mit höchstens zehn Personen, zu dieser Maximalanzahl zählen auch Kinder. Zudem empfiehlt der Bundesrat, Treffen und Feste auf maximal zwei Haushalte zu beschränken. Der Kanton Thurgau geht weiter und hat eine Zwei-Haushalte-Regel erlassen. Die Beschränkung gilt über die Weihnachtstage vom 24. bis 26. Dezember nicht – an Silvester und Neujahr jedoch schon.

Kann der Kreis erweitert werden, wenn ein negatives Testresultat vorliegt?

Einige Apotheken erleben derzeit einen Ansturm, weil sich viele vor Weihnachten noch auf das Coronavirus testen lassen wollen. Schnelltests dürfen neu nämlich auch an Personen ohne Symptome durchgeführt werden (die Kosten dafür trägt dann nicht der Bund). Allerdings warnt der Bund davor, sich durch ein negatives Testresultat in falscher Sicherheit zu wiegen. Ein Schnelltest sei immer eine Momentaufnahme. Und: Negatives Testresultat hin oder her, die Personenobergrenze von zehn «Nasen» muss eingehalten werden. Gleiches gilt übrigens auch für eine Person, die das Coronavirus schon (nachweislich) hatte. Sie darf sich höchstens mit neun anderen Leuten treffen.

Fällt die Mitternachtsmesse dieses Jahr aus?

Es finden zwar Gottesdienste statt, aber auch in den Kirchen muss ein strenges Schutzkonzept eingehalten werden. Im Schutzkonzept des Bistums St.Gallen heisst es beispielsweise, dass eine Maskenpflicht gilt und dass höchstens 50 Personen am Gottesdienst teilnehmen dürfen (nicht mitgezählt werden der Pfarrer und die Mesmerin oder der Mesmer). Zudem muss ein Abstand von anderthalb Metern eingehalten werden, es sei denn, die Personen leben im gleichen Haushalt.