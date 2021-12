Thurgau macht Booster für alle ab 16 Jahren zugänglich

Auffrischimpfungen sind im Thurgau ab sofort nicht mehr den höheren Alterskategorien vorbehalten. Das teilt der Kanton in einer Medienmitteilung mit. Alle Personen ab 16 Jahren haben die Möglichkeit, ihre Impfung aufzufrischen.

Impfzentrum in Weinfelden erhöht Kapazität – Registrierung nötig

Voraussetzung dafür ist, dass die letzte Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Wann dies der Fall sein wird, werde den bereits für die Auffrischimpfung registrierten Personen automatisch via SMS jeweils einen Monat im Voraus mitgeteilt, so der Kanton. Die Registrierung ist zwingend nötig für den Booster, diese kann auf der offiziellen Webseite vorgenommen werden. Spontane Booster-Impfungen sind derzeit nicht angedacht, jedoch gibt es ab 10. Januar wochenweise mobile Impfstellen in verschiedenen Thurgauer Ortschaften.

Das Impfzentrum in Weinfelden ist während sieben Tagen in der Woche von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Die Kapazität wurde ab dem 6. Dezember 2021 von 10 auf 14 Spuren erweitert. Dies ermöglicht rund 2000 Impfungen pro Tag, schreibt der Kanton Thurgau.

Unter 30-Jährige erhalten Pfizer

Sofern eine Person zeitlich für die Auffrischimpfung berechtigt ist, kann sie ihren Termin individuell wählen, jedoch nicht den Impfstoff: Es wird in der Regel der gleiche Impfstoff geimpft wie bei den vorherigen Impfungen. Personen unter 30 Jahren wird jedoch gemäss BAG eine Auffrischung mit dem Pfizer-Impfstoff empfohlen. Aus diesem Grund erhalten unter 30-Jährige im Thurgau automatisch eine Dosis Pfizer zugewiesen.

Weitere Informationen zur Coronaimpfung im Kanton Thurgau gibt es hier.

(red.)