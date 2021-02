Der Thurgau stimmt dem Bundesrat grundsätzlich zu: Die epidemiologische Lage lässt erste Lockerungen des Shutdowns zu. Die geplanten Öffnungsschritte gehen der Regierung allerdings zu wenig weit. Es sei an der Zeit, der Bevölkerung «eine dringend benötigte Perspektive zu geben» und die «mittlerweile stark strapazierte Wirtschaft zu entlasten». Dies teilt der Regierungsrat am Sonntag mit.

Zuerst sollen Bereiche geöffnet werden, bei denen der Abstand eingehalten und eine Maske getragen werden kann, so die Regierung. «Gefolgt von Bereichen, in denen nur der Abstand eingehalten wird.» Als letztes sollen Öffnungen in jenen Bereichen erfolgen, in denen keines von beidem möglich ist.