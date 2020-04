Der 3D-Drucker bei Pascal Rothe zu Hause läuft von morgens bis abends ununterbrochen. 300 Gesichtsschilder zum Schutz des Gesundheitspersonals sollen in den nächsten zehn Tagen in seiner Wohnung im thurgauischen Engwilen entstehen. Das Material kostet Rothe, der an einer Sonderschule arbeitet, 1500 Franken, die er gemeinnützig in das Projekt investiert, denn die Schutzschilder will er kostenlos abgeben. Das Problem: Da diese weder zertifiziert sind, noch über eine CE-Kennzeichnung (Kennzeichnung für medizinische Produkte) verfügen, kann er sie keinen Spitälern abgeben – das funktioniert rechtlich (noch) nicht.

70 Freiwillige produzieren Schilder

Die Idee zur Herstellung der Masken kam dem 34-Jährigen durch eine Maker-Gruppe, bei der er schon seit längerer Zeit Mitglied ist. In solchen Maker-Gruppen tauschen sich Personen aus, die hobbymässig Dinge mit beispielsweise 3D-Druckern herstellen. So entschied er, Masken für Schweizer Spitäler und Arztpraxen zu produzieren. In Deutschland haben bereits 4000 Freiwillige für eine solche Produktion zusammengespannt. Ein 3D-Drucker-Hersteller hat hierfür eine Schutzmasken-Druckvorlage zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Vorlage können nun auch Rothe und 70 weitere freiwillige «Maker» die Masken in der Schweiz drucken. Gar die ETH (helpfulETH) spannt bei dem Projekt mit.