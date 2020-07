Sieben Uhr morgens am Bahnhof St.Gallen. Langsam kehrt Leben in die Stadt ein. Trotz Ferienzeit bringen die Züge und Busse zahlreiche Pendler zur Arbeit. In das eigentlich gewohnte Bild hat sich an diesem Montag aber eine neue Komponente eingefügt: die Schutzmaske. Fast alle tragen sie auch noch nach dem Verlassen des ÖV. Die ehemalige Trage-Empfehlung wurde zur Pflicht und nun langsam zur Gewohnheit.

«Müssen uns daran erinnern, dass wir in einer Pandemie stecken»

«Ich habe kein Problem damit, die Maske zu tragen», sagt Benita aus Weinfelden. «Vor heute haben die Leute im Zug überhaupt keine Rücksicht genommen. Darum finde ich die Maskenpflicht nicht verkehrt.» Auch Merla aus Winterthur befürwortet die Maskenpflicht: «Es ist Zeit, dass wir uns daran erinnern, dass wir noch immer in einer Pandemie stecken. Besonders angenehm ist es nicht. Das muss man jetzt einfach in Kauf nehmen.»