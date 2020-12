«Unsere grösste Befürchtung ist leider wahr geworden: Unser traditionelles Weihnachtsessen und der Neujahrsbrunch können nicht wie üblich stattfinden. Das macht uns sehr traurig.» Regine Rust, Geschäftsleiterin der Stiftung Suchthilfe St.Gallen, welche die Gassenküche an der Linsebühlstrasse führt, macht sich Sorgen um ihre Klienten. Bis anhin feierten Randständige und Arbeitslose in der Gassenküche Weihnachten und Neujahr. «Dieses Jahr können sie die Nähe und den Kontakt zu anderen Menschen nicht geniessen.»

«Weihnachten wäre unser Highlight»

Auch bei der Gassenküche in Frauenfeld ist die Stimmung am Boden. «Es gab viele Tränen wegen der Schliessung. Die Gassenküche ist die Familie unserer Gäste, für sie ist es das Schlimmste, dass sie sich nicht mehr bei uns treffen können», sagt Sandra Kern von der Gassenküche Frauenfeld. Normalerweise wird hier am 25. Dezember die Gassenküche für alle geöffnet. «Es wir gesungen, es gibt Musik und ein Vier-Gänge-Menü, Weihnachten ist für uns das Highlight des Jahres.»

Auch hier wird dieses Jahr alles anders: «Wir verteilen am 25. Dezember 50 Menüs und haben es so organisiert, dass die Gäste in Vierergruppen zu einer bestimmten Zeit zur Abholung kommen. Dazu haben wir noch mehr Überraschungen für unsere Gäste eingeplant. Ich verteile zum Beispiel Einkaufsgutscheine, so können sich unsere Gäste etwas Gutes tun», sagt Kern. Die Gassenküche Frauenfeld finanziert sich vollumfänglich durch Spenden.