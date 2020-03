Unternehmen sollen innerhalb von 30 Minuten Kredite erhalten

Langfristig und wirkungsvoll sollen die Massnahmen sein, welche die Wirtschaft und vor allem die KMU unterstützen, sagt Bundesrat Ueli Maurer.

Die Nationalbank wird den Banken deshalb zum üblichen Zinssatz (Minus 0.25%) Kredite zur Verfügung stellen. Die Banken sollen das Geld von den Nationalbanken so schnell wie möglich an die Unternehmen weiterverteilen, welche Liquiditätsprobleme haben. Dies soll mittels eines Online-Formulars sehr einfach und rasch möglich sein. Bestehende Bankkunden sollen bei ihrer Hausbank innerhalb weniger Minuten so bis zu einer halben Million Franken zinsfrei Kredite aufnehmen können.