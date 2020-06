«Der Einkaufstourismus zwischen den beiden Ländern und die Einreise in die Schweiz aus touristischen Gründen sind erst ab dem 15. Juni wieder erlaubt», schrieb der Bund in einer Mitteilung, nachdem Österreich die Grenzöffnung bekanntgab.

Obwohl Österreich und Italien ihre Grenzen zur Schweiz bereits geöffnet haben, bleibt der Grosseinkauf in Vorarlberg verboten. Gleiches gilt auch für den Einkaufsbummel durch Konstanz.

Viele Betriebe sind froh, dürfen sie ab Samstag ihre Türen wieder öffnen. Zoos sind auf die Besucher im Sommer und an den Wochenenden angewiesen, genauso wie die Bergbahnen und Bergrestaurants, aber auch Clubs und Schwimmbäder.

Grundsätzlich können so aber ab sofort auch Lesungen, Theatervorstellungen oder Konzerte wieder stattfinden. Vom 10. bis 14. Juni findet beispielsweise das FM1 Autokino in Altstätten statt.

So ergibt sich auch die Ausnahme: Während gewöhnliche Sportwettkämpfe grundsätzlich wieder stattfinden können, sind Wettkämpfe bei kontaktintensiven Sportarten, wie Schwingen oder Paartanz, verboten.

An einer Bar stehen

Clubs und Bars sind wieder geöffnet, Restaurants dürfen an einem Tisch auch wieder mehr als vier Personen bedienen. Dicht an dicht in einer Bar stehen und ein Bier trinken oder einen Cocktail schlürfen, das geht allerdings (noch) nicht. «Die Konsumation erfolgt weiterhin ausschliesslich sitzend», hat der Bundesrat entschieden. Damit ist der Barbetrieb bis auf weiteres lahmgelegt.