Erst kürzlich hat der Bundesrat die Maskenpflicht ausgeweitet. Zusätzlich zu Bus, Bahn & Co. muss man jetzt in sämtlichen öffentlich zugänglichen Räumen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, also beispielsweise in Banken, Einkaufszentren oder Restaurants, aber auch an Bushaltestellen und Bahnhöfen.

Eine umweltfreundliche Alternative zu den Einweg-Hygienemasken sind mehrfach verwendbare Stoffmasken. Damit diese aber auch wirklich gegen das Virus schützen, müssen sie richtig angewendet und aufbewahrt werden.

Die Corona-Task-Force des Bundes hat Tipps für den richtigen Umgang herausgegeben. Wir haben die sieben Empfehlungen im Video zusammengestellt und zeigen dir darin, wie du deine Stoffmaske wirkungsvoll als Virenschutz einsetzt.

Weitere Infos zu Masken hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hier aufgeschaltet.

(red.)