«Die Einbussen bei den Schweizer Gästen waren gravierend», sagt Michael Benvenuti, Leiter Kommunikation und Gästeservice beim Mineralheilbad St.Margrethen, gegenüber FM1Today. Am Montag vor Wochenfrist, als die Zertifikatspflicht erweitert wurde, seien nur 25 Prozent der sonst anwesenden Besucher im Mineralheilbad zu Gast gewesen und auch in den Tagen danach seien die Räumlichkeiten ungewohnt leer geblieben.

Ältere Menschen tun sich mit technischer Umsetzung schwer

Nach Einschätzung von Benvenuti gibt es mehrere Gründe dafür. Einerseits werde das Mineralheilbad stark von älteren Menschen frequentiert – die rein technische Umsetzung des Covid-Zertifikats ist für viele von ihnen wenig bedienungsfreundlich. «Wir hatten vergangene Woche ältere Menschen mit Tränen in den Augen am Empfang, welche nicht verstanden, wie sie nun an ein solches Zertifikat kommen sollten», sagt Benvenuti. Einige seien mit dem Impfbüchlein am Empfang erschienen.

Doch nicht nur ältere Menschen taten sich schwer mit der Organisation eines Zertifikats. «Im Rheintal haben wir auch viele Menschen mit Migrationshintergrund, welche wir oft zu unseren Gästen zählen.» Vor allem Personen, welche die Sprache nicht gut beherrschten, hätten Mühe gehabt, sich zurechtzufinden.

Beschimpfungen gegenüber Empfangspersonal

Das sorgte auch dafür, dass die Emotionen das ein oder andere Mal überschwappten. «Unser Empfangspersonal bekam in den vergangenen Tagen einiges ab, sie waren die Blitzableiter der Gesellschaft.» Einige Leute hätten die Angestellten für die Regeln verantwortlich gemacht und auch üble Beschimpfungen seien vorgekommen.

Nichtsdestotrotz hält das Mineralheilbad die Zertifikatspflicht insgesamt für sinnvoll. «Wir begrüssen jeden Schritt, welcher dazu beiträgt, einen weiteren Lockdown zu verhindern», so Benvenuti. Auch die Gäste, welche bereits ein Zertifikat hatten, seien der Pflicht gegenüber positiv gestimmt, weil nun auf das Tragen einer Maske verzichtet werden kann und sie sich sicherer fühlen. Verbesserungswürdig findet Benvenuti aber die Kommunikation und Umsetzung seitens des Bundes. «Die Vorlaufzeit von der Entscheidung bis zur eintretenden Gültigkeit des Zertifikats war, gelinde gesagt, knapp.»

Schweizer Gästen ging Umstellung zu schnell

Vielen Schweizer Gästen sei die Umstellung zu schnell gegangen, auch wenn der Entscheid mit Blick auf das nahe Ausland vielleicht erwartbar gewesen wäre. So sei der Einbruch der Gästezahlen hauptsächlich auf die Schweizer Besucher zurückzuführen. Für die Bade- und Wellnessfreudigen aus dem Vorarlberg, wo die Zertifikatspflicht bereits seit längerem gilt, war die Umstellung viel kleiner und somit kein Problem.

Ähnliche Erfahrungen wie das Mineralheilbad St.Margrethen hat auch die Tamina Therme in Bad Ragaz gemacht. «Wir haben in den ersten Tagen deutlich gemerkt, dass wir weniger Besucher haben, vor allem auch an den Abenden», sagt Geschäftsführerin Annette Fink gegenüber FM1Today. Um den Kunden eine Testmöglichkeit anzubieten, wurde direkt vor dem Eingang eine Walk-in-Teststation aufgebaut.

Eigenes Testcenter aufgebaut

Die Tamina Therme hat nun selbständig nach einer Lösung gesucht, um den Kundinnen und Kunden den Besuch in der Therme wieder einfacher zu ermöglichen und daher ein eigenes Schnelltestcenter eingerichtet. Dieses kommt ab Montag zum Einsatz und soll zur raschen Besserung der Situation beitragen.

Auch in St.Margrethen scheint sich die Lage wieder in eine positive Richtung zu bewegen. Nachdem die erste Woche mit Zertifikatspflicht wenig befriedigend verlief, sagt Michael Benvenuti: «Die Situation stabilisiert sich jetzt.»

Beim St.Galler Säntispark ist man nicht unglücklich über die Zertifikatspflicht, man habe nur minimal weniger Gäste. Mediensprecherin Natalie Löhrer sagt: «Auch wenn es für uns einen Zusatzaufwand beim Eingang gibt, haben wir es dafür danach im Bad wesentlich einfacher. Es gibt keine Maskentragpflicht mehr und auch sonst keine Einschränkungen.»

So scheint die Einführung der Zertifikatspflicht für die Thermalbäder verglichen mit beispielsweise der Gastronomie wohl nur kurzfristig zu heftigen Besuchseinbrüchen gesorgt zu haben – trotzdem hätten sie auf diese vermutlich gerne verzichtet.