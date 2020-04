Weniger Parkplätze: Im Alpstein werden die Corona-Massnahmen verschärft

Das schöne Osterwetter hat es uns nicht leicht gemacht, zu Hause zu bleiben. Trotzdem haben sich sehr viele Personen an die Empfehlung des Bundesrats gehalten und sind in den eigenen vier Wänden geblieben.

Keine Weiterfahrt ohne triftigen Grund

Leider gab es doch sehr viele, die vergangenes Wochenende im Alpstein waren. Dies zeigte sich unter anderem am stetig wachsenden Zustrom auf die Besucherparkplätze in Wasserauen. Am Ostermontag wurde deshalb die Zufahrt zum Alpstein beschränkt, die Weiterfahrt wurde nur mit triftigem Grund gestattet.

«Wir begreifen, dass die Leute gerne in die Natur gehen und der Alpstein ist nun mal beliebt», sagt Landammann Roland Inauen auf Anfrage von FM1Today. «Wir bitten die Personen, die von weiter her kommen, ihre Freizeit aber weiterhin zu Hause oder in der nahen Umgebung zu verbringen.»

«Zufahrt zu Alpstein kann unterbunden werden»

Jetzt hat die Standeskommission des Kantons Appenzell Innerrhoden entschieden, die Parkflächen in Wasserauen nochmals zu reduzieren. «Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass namentlich an Wochenenden die Zufahrt zum Alpstein wiederum eingeschränkt oder zu gewissen Zeiten gänzlich unterbunden sein kann», heisst es in einer Mitteilung. Auch die Polizeipräsenz wird im Alpstein erhöht. Die Kontrollen werden vor allem an den Alpsteinseen vorgenommen. Ein Augenmerk werde auch auf das Littering gelegt. «Wir haben vergangenes Wochenende viel Abfall gefunden», so Inauen.

Der Kanton Appenzell Innerrhoden möchte die Bevölkerung noch einmal darauf Hinweisen, ihre Freizeit weiterhin zuhause zu verbringen und eine Wanderung im Alpstein auf später zu verschieben.

(red.)