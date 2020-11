«Wir haben überdurchschnittlich viele Tote in Altersheimen»

Die St.Galler Regierung und Fachleute informierten am Dienstag über die aktuelle Lage in der Coronakrise. Vor allem in Altersheimen sei die Situation prekär – ausserdem sprach die Kantonsärztin über Masken bei Kind

Die St.Galler Regierung informierte am Dienstag über die aktuelle Corona-Situation. Die Spitäler seien immer noch stark ausgelastet, sagte die St.Galler Kantonsärztin Danuta Zemp: «Wir haben aktuell 29 Patienten auf den Intensivstationen – davon müssen 20 Patienten beatmet werden.» Viele Tote Anfang November Vor allem Anfang November habe es eine hohe Todesfallrate gegeben. «Allein in der Woche vom 8. November starben 60 Personen.» Die Hälfte aller Todesfälle, die es seit Ausbruch der Pandemie gab, seien auf Heimbewohner zurückzuführen. Auch Regierungpräsident Bruno Damann betont: «Wir haben eine überdurchschnittlich hohe Todesfallrate in den Heimen.» In Heimen würde sich das Coronavirus sehr schnell ausbreiten. Masken für Kinder nicht gefährlich Danuta Zemp kommt erneut zum Thema Kinder und Masken zu sprechen: «Masken sind in der aktuellen Epidemie ab dem 12. Lebensjahr empfohlen.» Die Kantonsärztin betont, dass das Tragen von chirurgischen Masken unbedenklich ist und nicht dazu beiträgt, dass die Kinder zu wenig Sauerstoff oder zu viel CO2 einatmen. Immer wieder erhalte sie Meldungen von besorgten Eltern. Zum Thema Impfen könne Danuta Zemp noch nicht viel sagen ausser dass die Kantone derzeit beschäftigt sind, die Impftransporte und Logistik vorzubereiten. Wann der Impfstoff komme, sei aber noch unklar. Der Liveticker zum Nachlesen: