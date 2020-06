«Die Lage in der Schweiz ist ruhig», sagt Max Steiner, Kommandant der Zivilschutzregion des Bezirks Frauenfeld. Nach den letzten dreieinhalb Monaten stehe nun die letzte Etappe des Corona-Einsatzes an – das Bettenhochhaus in Frauenfeld werde abgebaut. «Danach gehen die Leute zurück in die Privatwirtschaft», sagt Steiner. Vorausgesetzt, die Lage bleibt ruhig, stehe dem Zivilschutz ein ruhiger Sommer bevor.

Ende März war der Abbruch des Bettenhauses abrupt gestoppt worden, um 200 zusätzliche Spitalbetten für Corona-Patienten zur Verfügung zu stellen. Der Kantons Thurgau wurde allerdings weitgehend von der Viruserkrankung verschont und die Betten mussten nie in Betrieb genommen werden.

