Die wichtigste Massnahme bleibe aber die Steigerung der Impfquote, heisst es in der Medienmitteilung der St.Galler Regierung vom Samstagmorgen. «Die Zahlen aus dem Kanton zeigen deutlich, dass die Impfung zur Vermeidung von Hospitalisationen hoch wirksam ist».

Deltavariante als Hauptgrund für Hospitalisationen

Die Anzahl Neuinfektionen steigt seit Mitte Oktober 2021 markant, vor allem bei den jüngeren Altersgruppen. Auch die Zahl der Hospitalisationen steigt – etwas verzögert – an. Bei den Spitaleintritten sei jedoch die ältere Bevölkerungsgruppe betroffen. Bei den Hospitalisationen zeigt sich auch, dass die Impfung wirkt: rund 80 Prozent der Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen sind nicht geimpft. Hauptgrund für den Anstieg sei die Deltavariante, die auch zu schweren Verläufen führt.

3-G-Pflicht für Besucher in Altersheimen und Co.

Weiter hat der Kanton St.Gallen als Sofortmassnahme beschlossen, dass Besucherinnen und Besucher von Spitälern, Betagten- und Pflegeheimen ein Covid-Zertifikat benötigen. «Mitarbeitende und Besucherinnen und Besucher über 12 Jahre von Betagten- und Pflegeheimen sowie Mitarbeitende von Organisationen zur Hilfe und Pflege zu Hause müssen dabei Mund- und Nasenschutzmaske tragen.» Diese Massnahmen sind im Kanton Thurgau bereits umgesetzt.

Vermehrte Kontrollen in Gastro

Die geltenden Regeln in Betrieben und Gastronomie müssen weiterhin zwingend eingehalten werden, heisst es in der Mitteilung. Die Gemeinden wurden bereits vergangene Woche dazu aufgerufen, vermehrt Kontrollen in Restaurantionsbetrieben durchzuführen. Die 3-G-Regel soll auch für Aussenzelte gelten. So dürfen bei überdachten Aussenbereichen auf mindestens der Hälfte der Seiten keine Wände (auch nicht Plastikfolien, Blachen oder Ähnliches) vorhanden sein.

Weitere Massnahmen geplant

Weiter haben die Ostschweizer Kantone St.Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden das weitere Vorgehen besprochen. Alle Ostschweizer Kantone erachten weitere Massnahmen als erforderlich. Die Konferenz der Gesundheitsdirektorinnen und - direktoren werden sich am Montag über die abgestimmten Massnahmnen austauschen.

